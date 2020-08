Chadwick Boseman, entra nella storia: record di like su Twitter (Di domenica 30 agosto 2020) Il famoso attore scomparso pochi giorni fa, Chadwick Boseman, entra nella storia con un record sui social: maggior numero di like su Twitter Una dolorosa scomparsa per il mondo del cinema quella di Chadwick Boseman. Il famoso attore statunitense, amatissimo dai fan, è morto a 43 anni a causa di un tumore al colon contro cui combatteva dal 2016. Una persona davvero forte che ha dovuto arrendersi ad un male più forte dei suoi super poteri. Ma l’attore anche dopo essere scomparso ha compiuto l’ennesima impresa. Su Twitter l’ultimo tweet del suo profilo entra nella storia. Superato il ... Leggi su bloglive

MarvelNewsIT : Abbiamo il cuore spezzato, i nostri pensieri vanno alla famiglia di Chadwick Boseman. La tua eredità vivrà per semp… - chetempochefa : “Chadwick Boseman è stata una luce brillante, una fonte di ispirazione per tanti giovani di colore che hanno avuto… - Agenzia_Ansa : Cinema, morto l'attore di Black Panther. Chadwick Boseman era malato di cancro al colon, aveva 42 anni #ANSA - GianniJ08 : RT @LuccaCandG: Salutiamo per l’ultima volta Chadwick Boseman. All'inizio della sua carriera Boseman aveva interpretato le icone afroameric… - gigibeltrame : L’ultimo tweet di Chadwick Boseman ha più like della storia di Twitter #digilosofia -