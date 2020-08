Caos Barcellona: Umtiti viola la quarantena e non si presenta ai test (Di domenica 30 agosto 2020) Umtiti non si è presentato agli allenamenti dopo essere risultato positivo al Coronavirus, violando però la quarantena a Barcellona Regna il Caos in casa Barcellona dopo l’annuncio dell’addio di Lionel Messi. A finire sotto i riflettori è stato Samuel Umtiti, che non si è presentato ai test clinici e agli allenamenti con la squadra dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Come riportato da Cadena COPE, alcuni testimoni avrebbero visto il difensore francese al terminal dei voli privati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

