Calciomercato – Nainggolan da martedì nuovamente all’Inter: lui spera di rimanere a Cagliari (Di domenica 30 agosto 2020) Radja Nainggolan tornerà all’Inter Si concluderà domani il prestito di Radja Nainggolan al Cagliari per tornare martedì ad essere a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter. Il centrocampista belga martedì sarà nuovamente a Milano in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro. “Radja Nainggolan ieri ha svolto l’ultimo allenamento con il Cagliari e da martedì dovrà tornare all’Inter, per la scadenza del prestito. Ma il Ninja vuole soltanto il Cagliari e la sua volontà è quella di tornare il più presto possibile. Il Cagliari si è mosso con la dirigenza nerazzurra per un altro prestito, Di Francesco non vuole rinunciare al ... Leggi su intermagazine

