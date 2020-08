Barcellona, la Liga su Messi: “Per andare via dovrà pagare la clausola” (Di domenica 30 agosto 2020) Niente sconti per Lionel Messi. Ad affermarlo, stavolta, è la Liga, che ha fatto sapere tramite un comunicato che, se la pulce volesse lasciare il Barcellona in questa sessione di mercato, potrà farlo solo dopo aver pagato la clausola rescissoria inserita nel suo contratto con il club Blaugrana. “In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media – si legge nel comunicato –, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con il Barcellona, la Liga ritiene opportuno chiarire: il contratto è attualmente in vigore e prevede una “clausola risolutiva” applicabile nel caso in cui Messi decida di sollecitare la ... Leggi su sportface

