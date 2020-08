Ancona, tragedia in mare: musicista 36enne annega davanti agli amici (Di domenica 30 agosto 2020) Emanuele Gualini, musicista 36enne di Osimo, è morto annegato ieri pomeriggio a Sirolo dopo un tuffo dalla scogliera dei Lavi. Quelle onde onde irresistibili, sempre più alte e impetuose, l’hanno tradito e ucciso, con il vento alzatosi all’improvviso da Nord che ha trasformato la baia in una trappola infernale. E’ morto così, dopo un tuffo … Leggi su viagginews

