Vodka siberiana /9 – Loser (Di sabato 29 agosto 2020) Guardavi attraverso gli scuri, nella stanza della creaturina. Fuori, la vita era noiosa, quella dei borghesi, impilati di tedio, per nemesi ottenebrati di sazietà, di carrelli della spesa, di compagnie di amici, la sera, il cinema, discorsi innocui, senza procurare disgusto, un modo di esistere senza scatenare l’obbrobrio collettivo. Tu restituivi una pietra d’inciampo. Era meglio evitarti. La tua rivoluzione dal basso, con indosso uno Chanel. Lo spregio snob di una giovanetta immatura, con l’aggravante della pigrizia o di una forma di devozione alla propria sconsideratezza oggi – ammetterai – nauseante e per eccesso di superbia. La vita. Che tu non sapevi organizzare. La vecchia zingara discuteva delle brighe del campo. Non chiamarla zingara. Lei era vecchia, ma astuta. Era vecchia da sempre, sembrava che quel viso fosse eterno e rovinato dai ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ex proletari, consumati da nostalgie deteriori. Operai, ex operai, militanti di Solidarnosc. Sindacalizzati. Ed erano tutti ubriaconi. In casa della creaturina ne discuteva il professore, non proprio ...

Siberia, la recensione: tutti i sogni (incubi) di Abel Ferrara

C'è un prima e un dopo nel cinema di Abel Ferrara, come mette in luce la recensione di Siberia. Dopo aver detto addio alle dipendenze e dopo il trasferimento a Roma, il regista ha intrapreso un nuovo ...

