Uomini e Donne, cosa accadrà nella seconda puntata registrata ieri (Di sabato 29 agosto 2020) Dal 7 settembre torna in TV Uomini e Donne. Il format di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, sarà trasmesso tutti i pomeriggi, come di consueto, a partire dal prossimo lunedì, ma nel frattempo sono già state registrate due puntate. La prima puntata di Uomini e Donne è stata registrata giovedì 27 agosto, la seconda ieri sera. Le anticipazioni arrivano dal sito IlVicolodellenews.it. Anticipazioni trono over nella puntata registrata giovedì, oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, è andata in scena la lite tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e quella tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, il che fa presupporre che sarà una stagione ... Leggi su tutto.tv

