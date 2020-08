Traffico Roma del 29-08-2020 ore 07:30 (Di sabato 29 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale sulla tangenziale segnalare la riapertura della galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza chiusa in direzione Salaria a causa di una perdita d’acqua di conseguenza per i veicoli provenienti dal percorso Urbano della Roma L’Aquila è ora possibile svoltare per la tangenziale in direzione della Salaria a Monteverde chiusa al Traffico via Ozanam per il dissesto del manto stradale tra Donna Olimpia e via Francesco Catel lavori di scavo di viale Somalia la strada è parzialmente interdetta al transito dei veicoli pesanti dalla via Salaria sino a Largo Forano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma ... Leggi su romadailynews

Cambiano le disposizioni già diffuse sulla deviazione del traffico in Comasina dove i lavori per consentire la demolizione del vecchio ponte lungo la Rho-Monza e sulla rete tranviaria sulla SS35 dei G ...

Bollino rosso nell’ultimo weekend di agosto: ecco cosa sapere

Sabato 29 e domenica 30 agosto previsto un incremento dei flussi di traffico lungo la direttrice Sud-Nord del Paese. Ecco gli orari di divieto di transito dei mezzi pesanti ROMA – Inizia il fine setti ...

