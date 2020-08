Tra sbarchi e virus, l'autunno di emergenza di Lamorgese (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - "Un ministro dell'Interno si trova spesso a dover prendere decisioni da solo, in tempi rapidi, e quindi assumendo sull'amministrazione che guida un'enorme responsabilità. Questa del Viminale è una poltrona scomoda, dalla quale difficilmente si conquista consenso e si possono fare promesse". In un'intervista a "la Repubblica" il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese parla del suo autunno caldo alle prese con le emergenze, dagli sbarchi dei migranti sulle coste italiane al Covid. Ma sul primo tema chiarisce subito che "sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza: basta fare il raffronto con il 2011, l'anno delle primavere arabe, in cui arrivarono in Italia circa 30.000 tunisini mentre ora ne sono giunti 8.000 ... Leggi su agi

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - Agenzia_Italia : Tra sbarchi e virus, l'autunno di emergenza di Lamorgese - roberta_fasani : Tra sbarchi su sbarchi quotidiani, centri di accoglienza al collasso e decine di migranti positivi al coronavirus,… - pensivin : RT @marianomores61: prima o dopo doveva succedere ricordiamoci le promesse fatte dall'ISIS qualche anno fa e quanti allarmi sono stati lanc… - DioAbbiPieta : questo non bastasse a convincere chi ci legge, i rapporti ufficiali di ISPI e ISS evidenziano che i migranti incido… -