Sgarbi multa chi mette le mascherine a Sutri (Di sabato 29 agosto 2020) Vittorio Sgarbi è anche sindaco di Sutri: come primo citaddino ha emesso un’ordinanza che prevede una multa per chi indossa la mascherina senza “necessità”. Sgarbi versione sindaco multa chi porta la mascherina La motivazione per il provvedimento in una nota: “Solo ladri e terroristi si mascherano il volto”. L’ ordinanza stabilisce che” In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – è proibito l’uso della mascherina nella Città di Sutri all’aperto per evidenti ragioni di salute e al chiuso, salvo che in caso di assembramento, dalle ore 18.00 alle 6.00 del mattino, come specificamente indicato dal Dpcm del 16 agosto 2020 che tutela dal rischio discoteche e non dalla ... Leggi su nextquotidiano

SkyTG24 : Sutri, sindaco Sgarbi multa chi indossa mascherina 'senza necessità' - Affaritaliani : “Multa a chi indossa la mascherina” Ordinanza del sindaco Sgarbi a Sutri - HuffPostItalia : Sgarbi multa chi indossa la mascherina a Sutri - Lorenzo_L14 : Vittorio #Sgarbi, Sindaco di #Sutri, ha deciso di giocare con la vita dei suoi cittadini per pura noia. La misura… - Maxim22170 : RT @HuffPostItalia: Sgarbi multa chi indossa la mascherina a Sutri -