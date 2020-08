PS5: nuovo evento a metà settembre? (Di sabato 29 agosto 2020) Secondo l’insider Dusk Golem un nuovo evento PS5 si terrà a settembre. Ma questa è solo la prima delle bombe lanciate oggi dal leaker L’insider Dusk Golem si è ormai da tempo fatto un nome nella community videoludica. Anche questa volta il buon Golem è tornato su Twitter a parlare del futuro dei videogiochi e questa volta è toccata a Sony. Già, perché secondo l’insider ci sarà un evento a tema PS5 a settembre e non è tutto. nuovo evento PS5 a settembre, nuovo Silent Hill, nuovo Moster Hunter e nuovo Shenmue: ecco le bombe di Dusk Golem Stando alle parole di Dusk Golem un nuovo evento PS5 ... Leggi su tuttotek

Multiplayerit : Quantum Error, un nuovo video di gameplay per PS5 svela le atmosfere horror - GamingToday4 : Quantum Error, un nuovo video di gameplay per PS5 svela le atmosfere horror - Asgard_Hydra : PS5 uscirà a metà novembre, dopo Xbox Series X? Nuovo report - DarioConti1984 : PS5 uscirà a metà novembre, dopo Xbox Series X? Nuovo report - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Ecco la demo estesa di #RatchetPS5 #RiftApart e la conferma sul ritorno immenente del Lomba e del suo amico su #PS5 #Pl… -

In particolare, gli sviluppatori si ritengono particolarmente entusiasti delle feature che sono stati in grado di introdurre con il nuovo controller DualSense PS5: fra feedback atipico e grilletti ..."Deterrente per l'innovazione e la concorrenza". E' con queste parole che il CEO di Facebook, Mark Zuckergberg, ha definito App Store di Apple durante un webcast interno della società con i dipendenti ...