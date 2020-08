Pedullà: “Arriverà una grande offerta per Fabian Ruiz” (Di sabato 29 agosto 2020) È oramai fatta per il passaggio di Allan all’Everton, mentre il Napoli cerca ancora il suo sostituto. Come scrive oggi su Twitter l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà gli azzurri sono da tempo sulle tracce di Veretout, ma ci potrebbe essere un’offerta a sorpresa per un altro calciatore di Gattuso #Veretout, da mesi, è il primo della lista per sostituire #Allan. Da mesi. Poi dipende anche dalla #Roma. Arriverà una grande offerta per #FabianRuiz che il #Napoli proverà a respingere L'articolo Pedullà: “Arriverà una grande offerta per Fabian Ruiz” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

