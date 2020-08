“More Heroes” – Riflettori sul Punk: Killed By Death (Di sabato 29 agosto 2020) “More Heroes” è una rubrica dedicata alla scoperta dei più grandi nomi che hanno fatto la storia del Punk, molti dei quali non conosciuti adeguatamente come meriterebbero. Oggi i Riflettori sono puntati sulla serie di compilation intitolate “Killed By Death.” Attraverso il sottobosco Punk Nel 1988 vide la luce, per mano dell’etichetta svedese Redrum Records una compilation intitolata “Killed By Death.”, il cui nome s’ispira all’omonimo pezzo dei Motörhead. E’ la prima di una lunghissima serie che vede, al 2018, la pubblicazione di più di cinquanta titoli. Un vero e proprio cult sotterraneo per ogni amante del Punk che si rispetti, in poche parole ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Il secondo #RevolverCultSurf di oggi a RevolverShow è No More Heroes degli StranglersSite. VIRGIN… - Karm3nB : RT @VirginRadioIT: Il secondo #RevolverCultSurf di oggi a @RevolverShow è No More Heroes degli @StranglersSite. @VIRGINRINGO - VirginRadioIT : Il secondo #RevolverCultSurf di oggi a @RevolverShow è No More Heroes degli @StranglersSite. @VIRGINRINGO - C3nouraMecanica : @Lvxverse o .ini do controle, usei e recomendo - AlessMII : @NintendoItalia Ma il senso di fare sti mini direct con annunci sparuti che fanno sembrare tutti i giochi brutti?No… -

Ultime Notizie dalla rete : “More Heroes”