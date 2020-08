Mercato Juventus, sfuma un obiettivo? Una squadra inglese fa sul serio (Di sabato 29 agosto 2020) Mercato Juventus – La Juventus adesso sarebbe alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I bianconeri cercano ora un innesto a centrocampo e l’identikit tracciato dalla dirigenza porterebbe a un profilo del nostro campionato. Purtroppo arriverebbero notizie poco confortanti: un top club inglese fa sul serio, adesso si fa dura per Paratici. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da CalcioMercato.com Allan, mediano del Napoli, sarebbe vicinissimo all’Everton. Carlo Ancelotti l’aspetta con i toffees che metterebbero sul piatto una cifra succosa per bruciare la concorrenza. Leggi anche: Aouar Juventus, Aulas detta le condizioni: ci sono anche in corsa due squadre Il Napoli d’altronde cerca di fare cassa con la partenza del ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus La Juve ha scelto, sono 3 gli incedibili Calciomercato.com Calciomercato Juventus, Higuain in partenza | Obiettivo in Premier

Fuori dai progetti tecnici del neo tecnico Andrea Pirlo, il futuro di Gonzalo Higuain sarà lontano dalla Juventus. Per l’argentino, spunta il forte interesse di un club in Premier League. Cristiano Ro ...

Il calciomercato fa volare Sportitalia: è boom di ascolti

Il calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto i battenti, lo farà il 1 settembre, ma gli esperti di mercato, i vari addetti ai lavori e le trasmissioni sportive stanno già lavorando duramente pe ...

