Maltempo in Toscana: codice arancione per temporali e vento di Scirocco. Domenica Libeccio sulla costa (Di sabato 29 agosto 2020) codice arancione per temporali e rischio idrogeologico dalle 18 di oggi, sabato 29 agosto, alle 13 di domani, Domenica 30 agosto, sul nord ovest della Toscana. codice giallo su tutto il resto della Toscana. Li ha emessi la sala operativa unificata della Regione in seguito alla perturbazione in transito Leggi su firenzepost

