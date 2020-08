Maltempo: forti piogge su Como, 'si valutino con attenzione spostamenti' (Di sabato 29 agosto 2020) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - "Le forti piogge delle ultime ore, con picchi di precipitazioni molto elevati, hanno già sottoposto il nostro territorio ad un forte stress. I volontari della protezione civile sono stati attivati già dalle prime ore del mattino e stanno monitorando il territorio". Lo rende noto il Comune di Como in una nota in cui si ricorsa come il centro funzionale meteo di Regione Lombardia ha emesso un'allerta codice rosso per rischio idrogeologico dalle ore 14 di oggi sino alle ore 14 di domani. L'allerta rossa riguarda tutto il territorio provinciale di Como, quello di Sondrio e parte della provincia di Varese. "Vista la situazione prevista per le prossime ore invitiamo la cittadinanza a mantenersi aggiornata sull'evolversi delle condizioni meteo su tutto il territorio comasco, ... Leggi su iltempo

RaiNews : Un'ondata di maltempo sul Nord Italia, per estendersi poi al Centro. Clima opposto al Sud, dove il caldo avrà picch… - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: Maltempo, rischio temporali forti: #allerta gialla a Firenze - Miti_Vigliero : RT @quotidianopiem: Maltempo, piogge forti a Campomorone: allagate alcune zone del territorio -VIDEO – - climatemon : Bellissima animazione che spiega il maltempo di questi giorni. Ma la faccenda dei 'forti tornado' è pura speculazio… - dieffepi : RT @qn_lanazione: Maltempo, rischio temporali forti: #allerta gialla a Firenze -