Lutto nella NBA: Cliff Robinson è morto (Di sabato 29 agosto 2020) Lutto nella NBA: a soli 53 anni Cliff Robinson è morto. L’ex stella di Portland ha scritto pagine importanti nella storia del basket USA Cliff Robinson, ex stella di Portland, è morto ad appena 53 anni. Un altro Lutto nella NBA che sta affrontando un 2020 davvero negativo tra la scomparsa di Kobe Bryant, la sospensione per il Covid-19 ed il boicottaggio recente. Il mondo della palla a spicchi sparge ancora lacrime, perché lascia la Terra l’ex All-Star nel 1993-94 e Sesto Uomo dell’Anno nel 1992-93. La stessa famiglia dell’ex campione, ad una tv di Buffalo, ha comunicato la triste notizia senza rivelare i motivi che hanno portato al decesso. Di certo ... Leggi su bloglive

