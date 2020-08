Lorella Cuccarini “cacciata” anche dallo Zecchino d’oro? (Di sabato 29 agosto 2020) Silenzio Rai per la conduzione dello Zecchino d’Oro: quindi a rischio la conduzione di Lorella Cuccarini? Che c’è dietro a tale dietrofront? Futuro incerto in Rai per la più amata degli italiani? O al contrario c’è qualcosa di importante che bolle in pentola? Dalle indiscrezioni si dice che Lorella stia cercando un accordo con il direttore Stefano Coletta che le assicuri nuovi programmi e che quindi ha chiestoArticolo completo: Lorella Cuccarini “cacciata” anche dallo Zecchino d’oro? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

CRISTIA76761380 : Vi ricordate il cd Voglia di Fare di Lorella Cuccarini vi è contenuta una canzone intitolata Ci Vuole Coraggio,noi… - GianfrancoSanni : RT @MauryKostanzo: Dopo l’indiscrezione di @GalantoMassimo su La vita in diretta, spero che da oggi Lorella Cuccarini riceva le scuse da pa… - matteomancini83 : RT @MauryKostanzo: Dopo l’indiscrezione di @GalantoMassimo su La vita in diretta, spero che da oggi Lorella Cuccarini riceva le scuse da pa… - radiosiciliarse : LORELLA CUCCARINI - LA NOTTE VOLA - CRISTIA76761380 : @andreadelogu @MarcelloMasiRai @rizzirossella @FlaminiaBolzan @vitaindiretta Nulla da togliere alla Delogu,Lorella… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini, a rischio la conduzione dello Zecchino D’Oro e spunta Sanremo DiLei Vip Lorella Cuccarini, a rischio la conduzione dello Zecchino D’Oro e spunta Sanremo

È ancora incerto il futuro di Lorella Cuccarini alla Rai: a luglio il suo nome era comparso nei palinsesti della rete ammiraglia per la conduzione dello Zecchino D’Oro. Eppure, nelle ultime comunicazi ...

Alberto Matano voglia d’amore | “Tempo per innamorarsi” | Dedica speciale

Alberto Matano si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare in tv, in compagnia di qualcuno che gli ha fatto perdere la testa. Alberto Matano- Foto tv- Meteoweek Una foto molto tenera, che ritr ...

È ancora incerto il futuro di Lorella Cuccarini alla Rai: a luglio il suo nome era comparso nei palinsesti della rete ammiraglia per la conduzione dello Zecchino D’Oro. Eppure, nelle ultime comunicazi ...Alberto Matano si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare in tv, in compagnia di qualcuno che gli ha fatto perdere la testa. Alberto Matano- Foto tv- Meteoweek Una foto molto tenera, che ritr ...