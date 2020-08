La collezione di Hermès che dura tutta la vita e altre idee shopping (Di sabato 29 agosto 2020) Di settimana in settimana, raccontiamo le novità più interessanti dal mondo della moda. Capsule collection, collaborazioni, approfondimenti ed eventi per restare sempre aggiornati sulle idee shopping must del momento. Hermès, il tempo del bello Acquistare meno e meglio, puntare su capi dal fascino senza tempo, che durino, sono concetti tornati alla ribalta dopo anni di shopping bulimico. Concetti amplificati dal nuovo progetto di Hermès, che sul lusso vero, senza scadenza, basa le sue fondamenta. La nuova collezione “Savoir-faire”della maison nasce al confine tra moda e artigianato: studiata per attraversare indenne i capricci della moda e delle stagioni e per essere indossata tutto l’anno. Abito abito in crêpe di lana plissé con bande in pelle, ... Leggi su iodonna

