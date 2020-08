Juventus, Suarez avrebbe messo i bianconeri in cima alla lista delle preferenze (Di sabato 29 agosto 2020) L’attaccante del Barcellona vorrebbe vestire la maglia della Juventus Luis Suarez è stato silurato dal neo allenatore del Barcellona Ronald Koeman. Ora l’attaccante è alla ricerca di una nuova squadra. Potrebbe liberarsi a zero e la Juventus, alla ricerca di un numero 9, lo avrebbe messo nel mirino. Secondo quanto riportato da Ovacion, portale uruguaiano, lo stesso Suarez avrebbe messo i bianconeri in cima alla lista delle sue preferenze. Dopo aver giocato con Messi, il Pistolero sogna di giocare anche Cristiano Ronaldo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

