Quaderni. Agende. Agendine. Appunti quotidiani, come un esercizio di memoria e una regola di vita. Una disciplina che Giulio Andreotti – esponente di spicco della Democrazia Cristiana, sette volte presidente del Consiglio – mutuò da un consiglio di Leo Longanesi, e che venne declinata in quasi 65 anni in 180 quaderni.Adesso questi appunti sparsi – prima conservati nello storico ufficio di Piazza San Lorenzo in Lucina, dunque abbandonati nello sgabuzzino di casa Andreotti in Corso Vittorio Emanuele II, e dopo la vendita dell'abitazione trasferiti a casa della figlia Serena – riemergono. Lo fanno, nella fascia temporale che va dal 1979 al 1989, grazie all'ordine che hanno dato loro i figli di Andreotti, Stefano e Serena, e arrivano in libreria con Solferino nel limpido titolo

Confucio_ : RT @HuffPostItalia: 'Il nostro Giulio Andreotti, uomo solare' - HuffPostItalia : 'Il nostro Giulio Andreotti, uomo solare' - simo6608 : @Peter_Italy Mifsud e Link Campus non ti dicono niente? Giulio Occhionero e la sorella incarcerati da Albamonte in… - giulio_galli : RT @chetempochefa: “Nel nostro Paese, così come non si premia il merito, non si punisce chi trasgredisce. C’è una mentalità che porta a tol… - foa_u : @giulio_galli @maurorizzi_mr Oppure i vecchi a casa ed i bambini a scuola. Non dico sul serio, ma è curioso che non… -

Ultime Notizie dalla rete : nostro Giulio "Il nostro Giulio Andreotti, uomo solare" L'HuffPost Coronavirus, 18 nuovi casi a Bergamo Lombardia: 19.721 tamponi, 316 positivi

I dati del 28 agosto sul territorio regionale. Gallera: «Anche oggi, il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda chi torna dalle vacanze». Quasi 20 mila tamponi, 316 nuovi positivi, di cui 18 Ber ...

Monza, Donati si presenta: "Darò sempre il 100%"

MONZA - "Il Monza? C'è un progetto ambizioso. Le motivazioni di certo non ci mancheranno per far bene e per raggiungere i nostri obiettivi". Lo ha dichiarato Giulio Donati ai microfoni del sito uffici ...

