Guida a folle velocità, invade la corsia e impatta contro l’autoradio dei Carabinieri: era positivo all’alcol test (Di sabato 29 agosto 2020) Nella notte, un 44enne romano, con precedenti, a bordo della sua autovettura insieme ad un passeggero, 25enne di Napoli, mentre percorreva a elevata velocità piazza Marconi a Frascati, ha invaso la corsia di marcia opposta, collidendo contro l’autoradio dei Carabinieri in servizio di pattuglia che transitava in quel momento. Dopo aver causato l’incidente, l’auto si è data alla fuga in direzione di via Tuscolana ma è stata intercettata poco dopo da un equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati che era stato immediatamente allertato dalla centrale operativa del gruppo di Frascati. Il conducente del veicolo è stato sottoposto all’alcol-test e risultato positivo in quanto trovato con un tasso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Nella notte, un 44enne romano, con precedenti, a bordo della sua autovettura insieme ad un passeggero, 25enne di Napoli, mentre percorreva a elevata velocità piazza Marconi a Frascati, ha invaso la co ...

Avellino, folle corsa in Via Roma: schianto contro auto in sosta, c’è un ferito

E’ successo quando la notte stava per dare spazio all’alba e per fortuna non c’era gente lungo la centralissima Via Roma di Avellino. Una strada in cui è facile vedere sfrecciare auto e moto a tutta v ...

