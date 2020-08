Governatore Fontana: “Apertura stadi? Spero in una soluzione per tutta Italia” (Di sabato 29 agosto 2020) “È possibile riaprire gli stadi? Assolutamente sì e la partita di ieri ne è stato un esempio. La ripresa della normalità passa per la ripresa totale dello sport, soprattutto in un paese come il nostro. Ho avuto lunghi colloqui con gli scienziati, se il rispetto delle regole viene perseverato, questo tipo di attività non è assolutamente più pericoloso di andare in un ristorante, ad esempio“. Queste le parole del Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show”, su Radio Punto Nuovo. “Quando? Spero che riusciremo a trovare presto una soluzione compatibile per tutto il paese. Se ciò non sara’ possibile, potremo andare ognuno con i propri provvedimenti” ha ... Leggi su sportface

6000sardine : Attilio #Fontana: “Bisogna cercare di rendere più semplice la vita in questo Paese. Bisogna cercare di ridurre la b… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Esclusiva: la #Lombardia pensa alla riapertura degli #stadi Il governatore #Fontana valuta l’ipo… - diVirgilioA : RT @LaNotiziaTweet: .#Fontana alla resa dei conti. Tra indagini e voto in aula in regione. I 5S sfiduciano il governatore. E i renziani lo… - GiorgioAntonel1 : RT @MPenikas: LN Fontana alla resa dei conti. Tra indagini e voto in aula in regione. I 5S sfiduciano il governatore. E i renziani lo perdo… - itamorax : RT @LaNotiziaTweet: .#Fontana alla resa dei conti. Tra indagini e voto in aula in regione. I 5S sfiduciano il governatore. E i renziani lo… -