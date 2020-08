Formula 1, record negativo per Ferrari: è la prima volta – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di Spa in Belgio la Ferrari non supera il Q2: è la prima volta. Il weekend della scuderia Ferrari comincia con un record negativo. Per la prima volta nella storia della casa automobilistica infatti i due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc non superano il Q2. Si tratta di un grosso problema per la scuderia di Maranello, che da quando è stato introdotto questo meccanismo ha sempre avuto almeno un pilota che ha superato questa fase. Adesso l’obiettivo di piazzarsi tra i primi 10 nella gara di domenica 30 agosto si fa sempre più complesso. LEGGI ANCHE >>> Gran Premio Mugello, tornano gli spettatori: 3mila biglietti in vendita LE ... Leggi su bloglive

