Federico II, Matteo Lorito presenta candidatura ufficiale alla carica di Rettore (Di sabato 29 agosto 2020) Il programma sarà pubblicato lunedì 31 agosto sul sito ufficiale della Federico II unina.it e sul sito personale di Lorito MatteoLorito.com. Leggi su napolitoday

sottonadifefo : RT @noccaapito: Okay 31 agosto ore 11:25 Rai 1 fanno la puntata di Don Matteo dove ci sono Ludovica e Federico volevo dirvi solo questo. - zaraslipsy : RT @noccaapito: Okay 31 agosto ore 11:25 Rai 1 fanno la puntata di Don Matteo dove ci sono Ludovica e Federico volevo dirvi solo questo. - noccaapito : Okay 31 agosto ore 11:25 Rai 1 fanno la puntata di Don Matteo dove ci sono Ludovica e Federico volevo dirvi solo questo. - SuenosRose : No tak, Violetta, Camila, Matteo/Federico i Bia, cudowne ?????? - pansera_matteo : @Daniele0256 @arekmilik9 Ti vedo parecchio su di giri tranquillo arriva El nuevo messi d’Italia lo chiamano FEDERICO BERNARDESCHI ???????????? -

(ANSA) - BARI, 29 AGO - "Awe, come stat? Felice di essere a Bari di nuovo, è una città che amo tantissimo. C'è Decaro in sala? Che bel sindaco. Voglio credergli se mi trova una casetta qua intorno, do ...

Bif&st 2020 a Bari, la serata della premiazione con Benigni e Garrone: la diretta

BARI - Ecco la diretta della serata di premiazione del Bifest2020, nell’arena di Piazza Prefettura. Sul palco l'attore e regista Roberto Benigni (Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellen ...

