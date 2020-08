Donna scomparsa a Crema, resti nell’auto bruciata potrebbero essere di Sabrina. La Procura chiede nuovi accertamenti (Di sabato 29 agosto 2020) Donna scomparsa a Crema, ritrovata la sua auto bruciata. Fermato un uomo. Crema – Possibile svolta nel caso di Sabrina Beccalli, la Donna scomparsa a Crema. Le tracce della 39enne si sono perse dal giorno di Ferragosto, con le forze del’ordine al lavoro per tracciare il quadro di quanto accaduto. L’auto di Sabrina Beccalli è stata ritrovata bruciata con un cane morto al suo interno. L’animale, però, non è della Donna, e questo è un altro elemento che infittisce il mistero. “Crediamo che l’abbiano uccisa – ha detto la sorella riportata da La Repubblica – contattate i carabinieri se l’avete vista, ... Leggi su newsmondo

Crema, resti nell’auto bruciata: per la Procura potrebbero essere di Sabrina Beccalli

I resti (prevalentemente ossa) dentro la Fiat Panda incendiata di Sabrina Beccalli, 39 anni, potrebbero essere proprio della donna scomparsa dal giorno di Ferragosto e cercata ovunque. Si profila un g ...

