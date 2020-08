Dieta coi fagioli, fai il pieno di fibre e combatti la fame (Di sabato 29 agosto 2020) I fagioli fanno parte, a pieno titolo, della classica Dieta mediterranea: i legumi in generale apportano infatti molte sostanze nutritive importanti per la nostra salute, non sono particolarmente calorici e anzi, al contrario, aiutano a tenere sotto controllo il senso di fame. Sono tantissime le varietà di fagioli esistenti al mondo, alcune delle quali vengono coltivate ampiamente anche in Italia – ne sono un tipico esempio i borlotti e i cannellini. È facile dunque capire come mai siano da sempre presenti sulle nostre tavole. D’altronde, questo alimento possiede proprietà nutrizionali molto interessanti: a fronte di circa 100 calorie – un valore che può variare in base alla tipologia di legume – una porzione di fagioli cotti di 100 ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Dieta coi Come dimagrire con una dieta con pochi carboidrati: le alternative alla pasta NonSoloRiciclo Niente dieta per i giovani sovrappeso

Nel mese di settembre il team dell’ospedalino Koelliker risponde il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 12 al numero 3334008592 oppure via email all’indirizzo: koelliker-informa@osp-koelliker.it L'a ...

Nel mese di settembre il team dell’ospedalino Koelliker risponde il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 12 al numero 3334008592 oppure via email all’indirizzo: koelliker-informa@osp-koelliker.it L'a ...