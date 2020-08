"Conte-Lamorgese, siamo in pericolo". Salvini, morsi e botte in ospedale: l'orrore dei tre nigeriani (Di sabato 29 agosto 2020) Matteo Salvini non è rimasto indifferente dinanzi alle notizie che arrivano dall'ospedale militare del Celio di Roma. Tre migranti nigeriani, due donne e un uomo, erano ricoverati da qualche giorno perché positivi al Covid: oggi pomeriggio hanno scatenato il caos nella struttura, prima dando in escandescenze e poi aggredendo ufficiali e sanitari nel tentativo di fuga, sventato dall'intervento delle forze dell'ordine. “Mentre il Viminale dà i numeri pur di negare l'emergenza immigrazione - ha commentato il segretario della Lega - nel mondo reale tre nigeriani positivi al Covid hanno scatenato il panico all'ospedale tra morsi e botte a militari e personale sanitario. Gli italiani pagano per l'incapacità di Giuseppe Conte ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : #SALVINI CONTRO CONTE E LAMORGESE: 'BASTONATE AGLI ITALIANI E 375 MILIONI DI EURO A COOP E CLANDESTINI' - borghi_claudio : @ciot19 @gdepascalis @Yi_Benevolence @PagellaPolitica 'facciamo noi'? Eh no, 'fanno loro', conte lamorgese e c. Se… - Davjd_S : RT @Libero_official: '#Conte e #Lamorgese ci mettono in pericolo'. #Salvini, morsi e botte in ospedale: l'Italia paga per i tre nigeriani #… - PsicheMKD : RT @Libero_official: '#Conte e #Lamorgese ci mettono in pericolo'. #Salvini, morsi e botte in ospedale: l'Italia paga per i tre nigeriani #… - Libero_official : '#Conte e #Lamorgese ci mettono in pericolo'. #Salvini, morsi e botte in ospedale: l'Italia paga per i tre nigerian… -