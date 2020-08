Cagliari, c'è Marin e punta alla regia (Di sabato 29 agosto 2020) Cagliari - E' arrivato a Villa Stuart questa mattina per sottoporsi alle visite mediche di rito e se tutto dovesse andare per il verso giusto, Razvan Marin raggiungerebbe in serata Cagliari per ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : Il #Cagliari vuole Davide #Calabria. Offerta 8 milioni più 2 di bonus, si sta trattando con il #Milan - pisto_gol : Tudor (esonerato dall’Udinese) alla Juventus Maran ( esonerato dal Cagliari) al Genoa Di Francesco (esonerato dall… - SkySport : Calciomercato Cagliari, fatta per Marin dall'Ajax: chi è il centrocampista della Romania - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: Il #Cagliari vuole Davide #Calabria. Offerta 8 milioni più 2 di bonus, si sta trattando con il #Milan - Lucaaffigi : RT @AntoVitiello: Il #Cagliari vuole Davide #Calabria. Offerta 8 milioni più 2 di bonus, si sta trattando con il #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari è Cagliari, in via della Pineta pedala solo la rabbia: "Pista chiusa, viviamo tra traffico e smog" Casteddu Online Niente Cagliari per Czyborra: colpa del Coronavirus

Lennart Czyborra non giocherà nel Cagliari: trasferimento saltato a causa del Coronavirus che ha colpito il giocatore tedesco dell'Atalanta. Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Lennart Czybor ...

Sanità: verso addio liste attesa in ospedale Marino Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - L'Ospedale Marino di Cagliari verso l'azzeramento delle liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali di ortopedia, ortopedia pediatrica, chirurgia della mano e fisiatria.

Lennart Czyborra non giocherà nel Cagliari: trasferimento saltato a causa del Coronavirus che ha colpito il giocatore tedesco dell'Atalanta. Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Lennart Czybor ...(ANSA) - CAGLIARI, 29 AGO - L'Ospedale Marino di Cagliari verso l'azzeramento delle liste d'attesa delle prestazioni ambulatoriali di ortopedia, ortopedia pediatrica, chirurgia della mano e fisiatria.