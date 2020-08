Bianca Guaccero, l’attrice rivela: “Torno presto a recitare” (Di sabato 29 agosto 2020) Nuovi impegni lavorativi per Bianca Guaccero, l’attrice rivela su Instagram il ritorno al primo amore: “Torno presto a recitare”. “Stiamo preparando un nuovo progetto per voi”, a confessarlo su Instagram è la nota attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Nelle settimane estive, su Instagram, dove ha quasi 700mila follower, l’attrice e conduttrice televisiva ha pubblicato … L'articolo Bianca Guaccero, l’attrice rivela: “Torno presto a recitare” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LazzaroSara : RT @RaiDue: È arrivato il momento fatidico, ma con loro nessuna paura, solo tante emozioni! ?? Chi presenteresti alla tua famiglia? ?? @bianc… - RaiDue : È arrivato il momento fatidico, ma con loro nessuna paura, solo tante emozioni! ?? Chi presenteresti alla tua famigl… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda bianca guaccero - look into my self - Marti490 : RT @cheTVfa: Dopo #RisingPhoenix, #BebeVio è pronta a girare una serie TV sulla preparazione durante il lockdown. Sarà #ElizabethDebicki ad… - cheTVfa : Dopo #RisingPhoenix, #BebeVio è pronta a girare una serie TV sulla preparazione durante il lockdown. Sarà… -