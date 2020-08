Ag. Caputo: «Rinnovo col Sassuolo? Vedremo cosa succederà» (Di sabato 29 agosto 2020) Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Ecco le sue dichiarazioni Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Ecco le sue dichiarazioni: «È la ciliegina sulla torta, si vociferava da tempo ed è stata una bella soddisfazione. Ciccio questa convocazione l’ha sudata, tre anni fa giocava in Serie B». Rinnovo – «Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una società e un allenatore che hanno valorizzato le sue qualità. Il connubio ha portato bene, è normale pensare che possa continuare. Vedremo più avanti quello che succederà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, ag.Caputo: “Nazionale grande emozione. Rinnovo possibile, vedremo più avanti” - alaimotmw : Ciccio #Caputo l’agente a @TuttoMercatoWeb: “Nazionale grande emozione. Rinnovo a #Sassuolo possibile, il rapporto… - TuttoMercatoWeb : ESCLUSIVA TMW - Sassuolo, ag.Caputo: “Nazionale grande emozione. Rinnovo possibile, vedremo più avanti” -

Ultime Notizie dalla rete : Caputo Rinnovo

Calcio News 24

Caputo e Raspadori. Uno ha segnato quanto nessun neroverde aveva mai segnato in una stagione, confermandosi uno degli attaccanti italiani più prolifici del biennio (16 gol nel 201819, 21 nel 201920) o ...In programma tamponi e sedute atletiche individuali, domani test Mapei L’ivoriano, in isolamento dopo la positività al Covid, si fa vivo su twitter A 22 giorni dalla fine del campionato 2019/2020, ini ...