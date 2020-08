Toninelli attacca Salvini: “Salvini re di fake news e poltrone” (Di venerdì 28 agosto 2020) Danilo Toninelli, senatore del M5S, ha attaccato Matteo Salvini nel suo intervento a In Onda su La7 e lo ha definito “re di fakenews e poltrone”. Il senatore del M5S, Danilo Toninelli, in un intervento a In Onda su La7, ha attaccato Matteo Salvini dichiarando che “Al professionista della politica delle fake news interessano solo … L'articolo Toninelli attacca Salvini: “Salvini re di fake news e poltrone” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La7tv : #inonda Danilo #Toninelli attacca Matteo #Salvini sulla #scuola: 'Vada sul sito del Ministero, si informi il re del… - GianlucaBarone6 : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca Matteo #Salvini sulla #scuola: 'Vada sul sito del Ministero, si informi il re delle poltrone e… - GiorgioOscar5S : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca Matteo #Salvini sulla #scuola: 'Vada sul sito del Ministero, si informi il re delle poltrone e… - MimidiRosa1 : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca Matteo #Salvini sulla #scuola: 'Vada sul sito del Ministero, si informi il re delle poltrone e… - masterofmate : RT @La7tv: #inonda Danilo #Toninelli attacca Matteo #Salvini sulla #scuola: 'Vada sul sito del Ministero, si informi il re delle poltrone e… -