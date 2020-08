Stato, confuse le competenze (Di venerdì 28 agosto 2020) L’ordinanza con la quale il presidente della Regione siciliana aveva vietato gli sbarchi sulle coste dell’isola, è chiaramente priva di validità giuridica. Rappresenta un tipico esempio di risposta sbagliata ad un problema reale. I crescenti arrivi di migranti sulle coste siciliane, l’affollamento oltre ogni limite delle strutture di accoglienza sono fonte di preoccupazione, in special modo in una fase nella quale i problemi sanitari derivanti dalla pandemia di coronavirus incombono su tutto il pianeta. Legittimo, quindi, che il presidente di una Regione si preoccupi della salute dei suoi concittadini; del tutto errata la mossa di un formale atto di governo privo di qualunque effetto pratico. Musumeci è Stato, peraltro, costretto a una rapida marcia indietro, riconoscendo che la materia dell’immigrazione è di ... Leggi su ecodibergamo

matteo2006 : @borghi_claudio @fatequalcosa #Fontana non ha fatto ciò che sarebbe stato in suo potere , l'istituzione di zane ros… - matteo2006 : @MediasetTgcom24 #Fontana non ha fatto ciò che sarebbe stato in suo potere , l'istituzione di zane rosse ,… - Fabrizio_Basile : @LucioMM1 @The_IAM_guy @ricpuglisi Guarda che tu hai le idee confuse. Sei stato tu che in nome della libertà dei gi… - giantliberaria : @appuntidicarta @SilviaPareschi2 o che non ci sia sierologico obbligatorio e fornito dallo stato per tutti, docenti… - pantarei59 : @Teresat14547770 teresateresa ci sono idee poche e confuse sui ruoli dello stato e nello stato...rimandata -

Ultime Notizie dalla rete : Stato confuse "La Azzolina? Idee confuse..." E le scuole sono costrette a far da sole ilGiornale.it Rispetto del Parlamento non vuol dire adesione acritica alla linea della maggioranza

Valerio Onida, delle cui conoscenze e opinioni ho gran stima, dopo aver spiegato che nel referendum sul cosiddetto taglio dei parlamentari, formula da arrotini, non è implicata alcuna questione di pri ...

Recensione Tenet: Nolan regala il perfetto ritorno in sala

TITOLO ORIGINALE: Tenet. GENERE: thriller, fantascienza. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki. DURATA: 150 ...

Valerio Onida, delle cui conoscenze e opinioni ho gran stima, dopo aver spiegato che nel referendum sul cosiddetto taglio dei parlamentari, formula da arrotini, non è implicata alcuna questione di pri ...TITOLO ORIGINALE: Tenet. GENERE: thriller, fantascienza. NAZIONE: Stati Uniti. REGIA: Christopher Nolan. CAST: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki. DURATA: 150 ...