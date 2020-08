Sicuri che tutte le diete vegetariane facciano bene? (Di venerdì 28 agosto 2020) Che la frutta e verdura siano un toccasana per il nostro organismo non è una novità. Ma non è affatto detto che una dieta vegetariana sia per forza sinonimo di più salutare. A sottolinearlo sono stati i ricercatori dell’università di Harokopio, ad Atene, che hanno esaminato le diverse tipologie di alimenti vegetali, dimostrando che anche in questo caso si possono riscontrare notevoli differenze riguardo le qualità nutrizionali. Vale a dire, quindi, che non tutte le diete vegetariane sono un alleato della nostra salute. I risultati del nuovo studio sono stati appena presentati durante il Congresso dell’European Society of Cardiology (Esc 2020). Finora la maggior parte delle ricerche ha definito le diete caratterizzate da alimenti vegetali come ... Leggi su wired

