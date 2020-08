Piazza Affari tonica in un’Europa più cauta (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Si conferma prudente l’andamento delle borse europee, mentre si distingue la performance positiva di Piazza Affari, grazie all’ottimo andamento di banche e tlc. I mercati europei continuano a ragionare sui riflessi della nuova strategia di politica monetaria della Fed e sulle conseguenze delle dimissioni anticipate del Premier giapponese Shinzo Abe. L’Euro / Dollaro USA è in aumento (+0,75%) e raggiunge quota 1,191. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +145 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,05%. Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,08%, resta vicino alla parità Londra (+0,1%), e piatta Parigi, che tiene la parità. Il listino milanese mostra un timido guadagno, ... Leggi su quifinanza

