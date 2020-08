Pensione con opzione donna nel 2021: quali requisiti occorrono? (Di venerdì 28 agosto 2020) Il regime sperimentale opzione donna prevede la possibilità di accedere alla quiescenza con un largo anticipo sulla Pensione di vecchiaia, attualmente prevista a 67 anni di età. Richiede, però, un ricalcolo interamente contributivo dell’assegno previdenziale che comporta una decurtazione che, in alcuni casi, tocca il 30%. Pensione opzione donna 2021 Una lettrice scrive per chiedere: Una domanda..io ho compiuto 58 anni in febbraio e lavoro in poste italiane dal dicembre 1986 posso aderire all’opzione donna ?a dicembre avrei 34 di servizio… grazie L’opzione donna attualmente in vigore richiede per le lavoratrici dipendenti almeno 58 anni di età, per ... Leggi su notizieora

carlosibilia : Con il Reddito e la Pensione di cittadinanza continuiamo ad aiutare chi era restato indietro. Una misura di giustiz… - alscompa : RT @MedardoVisconte: @gualtierieurope I docenti andati in pensione sono stati 27mila. 25mila i neoassunti con questo decreto. 55mila non sa… - JimDebaser : RT @EmmeEmm_: Con questa, anche oggi, paghiamo la pensione a Lodetti - NonUnodiMeno : NOI NON SIAMO 'DISERTORI' Con Aule di sdoppiamento e l'Aiuto dell'Associazione NonUnodiMeno si garantisce la Scuola… - brusinho5 : RT @Cambiacasacca: Auguroni a Maurizio Costanzo, con la speranza che cominci a godere della meritata pensione, anche perché saranno almeno… -