"Offerto Luis Suarez". Juve tentata dal tridente dei sogni: ma i conti del club dicono Dzeko (Di venerdì 28 agosto 2020) La Juventus ha in mano Edin Dzeko, ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato. Il Barcellona ha Offerto Luis Suarez ai bianconeri, che quindi ci stanno pensando: impossibile fare altrimenti, dato che si tratta di uno degli attaccanti più forti del mondo. Le controindicazioni sono l'età (34 anni) e soprattutto il costo dello stipendio (almeno 10 milioni), ma per il resto non può che far sognare un tridente Ronaldo-Suarez-Dybala. Con Gonzalo Higuain in uscita, Andrea Pirlo sembra però preferire Dzeko per una questione di caratteristiche tecniche e anche ovviamente di salario: i conti del club sono già abbastanza complicati da non aver bisogno di essere appesantiti da un ... Leggi su liberoquotidiano

_Manuel_Pio_ : Pare che il #Barcellona abbia offerto 65 mln + Jordi #Alba per arrivare a Lautaro #Martinez. L'#Inter chiede 15 mln… - CalciomercatoVC : ?? L’ #Ajax fa sul serio per Luis #Suarez! ?? Il club olandese avrebbe offerto al #Barcellona 16 milioni di euro cont… - FabioGatto10 : L’#Ajax fa sul serio per Luis #Suarez, il club olandese sembra aver offerto 15M per il cartellino del giocatore del… -