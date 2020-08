Monster Hunter World: Iceborne, Fatalis arriverà ad ottobre con tanti nuovi contenuti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il famoso Dragon Nero Fatalis è pronto a sfidare tutti i cacciatori di Monster Hunter World: Iceborne per l’ultimo quinto aggiornamento gratuito La creatura più richiesta e forse iconica di Monster Hunter arriverà con l’ultimo aggiornamento di Monster Hunter World: Iceborne. Il Fatalis arriverà il 1° ottobre e porterà con se tante nuove aggiunte. È stato il developer diary intitolato The Last Stand, ad averci comunicato l’ufficialità di questo apprezzatissimo arrivo, inoltre si è parlato di tutte le novità che riguarderanno l’ultimo aggiornamento gratuito per ... Leggi su tuttotek

