LIVE - Triangolare Napoli, Castel di Sangro, L'Aquila: Allan, Mario Rui e Fabian out (Di venerdì 28 agosto 2020) premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE17.15 - FORMAZIONE UFFICIALE - Ecco il Napoli che affronterà la prima gara contro la perdente del primo match. Leggi su tuttonapoli

RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Tutto pronto per il triangolare in programma alle 17.30 tra #Napoli, #CasteldiSangro e #LAquila Segui con noi la diret… - zazoomblog : LIVE - Triangolare Napoli Castel di Sangro LAquila: accessi già aperti ai tifosi per evitare assembramenti -… - _SiGonfiaLaRete : Tutto pronto per il triangolare in programma alle 17.30 tra #Napoli, #CasteldiSangro e #LAquila Segui con noi la di… - MondoNapoli : LIVE MN - Segui con noi il triangolare del Napoli: il programma delle gare! - - ilnapolionline : DIRETTA LIVE - Triangolare Castel di Sangro, Napoli e l'Aquila. Varchi aperti dalle ore 15:30 -… -