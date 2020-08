Il ricovero di Briatore a confronto con il protocollo Covid dell’Iss: parla l’esperto (Di venerdì 28 agosto 2020) “Briatore è ricoverato in una stanza a pagamento e non in un reparto Covid? Nulla di strano, purché siano rispettati i protocolli di sicurezza. Al massimo, si pone una questione di efficienza”. Paolo D’Ancona, ricercatore dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) che si occupa di Epidemiologia delle Malattie Infettive, ha accettato di fare chiarezza con TPI sulle regole per i tamponi e i protocolli Covid-19 nei casi di ricovero ospedaliero, dopo i dubbi sorti intorno al caso Briatore. L’imprenditore, ricoverato domenica sera al San Raffaele, è risultato positivo al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus, come confermato mercoledì da un comunicato dell’ospedale milanese. Attorno alla vicenda si sono aperte tuttavia delle ... Leggi su tpi

