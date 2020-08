Gli auguri affettuosi di De Luca a Briatore: “Lo invitiamo a non fare il fenomeno e a riprendersi dalla sua prostatite ai polmoni” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Ha rilasciato un’intervista e dice che sta benissimo – ha aggiunto De Luca – quindi non ha bisogno più neanche dei nostri auguri. Ma noi gli inviamo con sincerità e affetto un augurio e un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie e pericolose”. L'articolo Gli auguri affettuosi di De Luca a Briatore: “Lo invitiamo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri La dirigente scolastica Senese va in pensione: gli auguri del Comune di Ferentino tunews24.it Covid19, contagio all’ospedale di Avola, “2 pazienti e 2 operatori sanitari positivi” svela il sindaco

Il Covid19 fa la sua apparizione all’ospedale Di Maria di Avola. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Avola, Luca Cannata, durante una diretta sulla sua pagina Facebook. “Si tratta di due pazienti e d ...

DIRETTA F1, GP Belgio LIVE: Verstappen il migliore nella FP2, Hamilton 3° dietro a Ricciardo. Ferrari lentissime

15.10: Calma piatta ancora a Spa, quando sono passati 10' nel corso di questo turno. Ci si augura di veder al più presto attività, i team attendono per via della pioggia caduta poco prima della ...

