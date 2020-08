Fulmine uccide 10 giocatori: tragedia durante una partita di calcio (Di venerdì 28 agosto 2020) Un Fulmine ha ucciso 10 ragazzi durante una partita di calcio. E’ accaduto in Uganda, come si legge sul sito della Bbc, nell’area della città di Arua. I ragazzi stavano giocando quando la pioggia battente li ha costretti a fermarsi e a cercare riparo in una struttura coperta da un tetto di paglia. Nove ragazzi, di età compresa tra 13 e 15 anni, sono morti sul colpo. Il decimo è deceduto durante il trasporto nell’ospedale più vicino, dove sono ricoverati altre 3 giovanissimi. Sport in lutto: è morto l’ex arbitro internazionale Andrea LastrucciL'articolo calcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

