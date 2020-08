Formula 1 – Fernando Alonso scalda i motori: sarà ad Imola il prossimo 1 novembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Fernando Alonso tornerà in pista ad Imola il prossimo 1 novembre, data che segna il suo ritorno in Formula 1 dopo la prova opaca nella 500 Miglia di Indianapolis. L’annuncio è stato dato dallo stesso pilota in una chat social con i tifosi: “Imola è un circuito che mi piace e di cui ho un bel ricordo, ovviamente, ed è una zona dell’Italia che amo. Non so esattamente quanti anni gareggerò di nuovo in Formula 1 Sicuramente saranno due, poi potrei correre uno, due, o tre in più. Oppure lascerò la F.1 dopo il 2022“. Foto Getty / Mark ThompsonAlonso ha poi commentato le difficoltà di Vettel in Ferrari: “è una situazione difficile per lui, ... Leggi su sportfair

