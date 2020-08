Flavio Briatore sollevato: suo figlio Falco è negativo (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore sta bene. E’ ancora ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano ma non è intubato. Riesce a parlare. Lo ha fatto con il Secolo XIX raccontando la paura di aver contagiato suo figlio Falco, rispondendo ad Alba Parietti… Al Secolo XIX Flavio Briatore racconta la sua sfortunata avventura. la paura per sè, la sua famiglia, soprattutto per suo figlio Falco. LoArticolo completo: Flavio Briatore sollevato: suo figlio Falco è negativo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

