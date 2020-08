Dolce & Gabbana cede a Banco BPM crediti IVA (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Dolce & Gabbana, marchio italiano tra i principali nel settore moda comunica di aver ceduto pro soluto crediti IVA per complessivi 117 milioni di euro a Banco BPM. L’istituto di Piazza Meda si è avvalso di 2R Capital Spa quale Technical Advisor. L’operazione – spiega una nota – “rafforza la posizione finanziaria del gruppo Dolce & Gabbana confermandone la solidità del modello di business, in un contesto macroeconomico incerto e segnato dagli effetti negativi della diffusione a livello globale del Covid-19”. “Con il completamento di questa operazione Dolce & Gabbana consolida ulteriormente il rapporto commerciale con ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Dolce & Le mele al forno, un dolce senza tempo La Repubblica Preoccupa la siccità ma è il “cuneo salino” l’allarme nel Ferrarese

FERRARA. Preoccupa la siccità, visto che le sono praticamente dimezzate rispetto alla media le portate del Po che solo mercoledì faceva rilevare 689 metri cubi al secondo a Pontelagoscuro. Ma non siam ...

Dolce & Gabbana cede a Banco BPM crediti IVA

