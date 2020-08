Dichiarazioni piloti pre GP Belgio 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) – Classico giovedì dedicato ai media con le Dichiarazioni dei vari piloti. Scettici i piloti Ferrari su una pista poco congeniale alla SF1000. Molto concentrato Lewis Hamilton, che ha parlato anche della questione razzismo. Charles Leclerc: “Sarà un weekend difficile. Nel primo e nel terzo settore perderemo diverso terreno e dovremo recuperare tutto nel secondo settore. In ogni caso faremo del nostro meglio e personalmente amo questo circuto” Sebastian Vettel: “Non ho aggiornamenti sul mio futuro, potete copiare e incollare le mie risposte su questo tema dalla conferenza stampa precedente. Spa è una pista favolosa, unica nel suo genere. Sappiamo che la nostra macchina non si sposa perfettamente con le caratteristiche di questo tracciato” Lewis Hamilton: “Credo che sia ... Leggi su sport.periodicodaily

