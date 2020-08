Consegnati i primi banchi nelle scuole di Alzano, Nembro e Codogno (e non sono con le rotelle) (Di venerdì 28 agosto 2020) Quel venerdì promesso da Domenico Arcuri è arrivato e i primi nuovi banchi sono stati distribuiti nelle scuole. Il Commissario straordinario, nel corso della riunione con le Regioni, i ministri e i membri del Comitato tecnico-scientifico, aveva parlato della consegna delle prime nuove sedute per gli studenti a partire da oggi. E sono stati scelti tre comuni-simbolo per dare il via a questo rinnovamento: Codogno, Alzano Lombardo e Nembro. Come prevedibile, visto che quel bando si è concluso solo pochi giorni fa, non si tratta di banchi con le rotelle. LEGGI ANCHE > Arcuri: «Da venerdì inizia la distribuzione dei banchi» Questa mattina le ... Leggi su giornalettismo

