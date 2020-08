Champions, Atalanta in terza fascia: ecco tutti i conti e le possibili avversarie. Lo spauracchio? Il Barça in seconda fascia (Di venerdì 28 agosto 2020) Dunque, l’Atalanta sarà in terza fascia nel sorteggio della fase a gironi di Champions League, in programma il 1° ottobre ad Atene (Grecia). Questo nonostante siano noti solo i nomi di 26 delle 32 squadre che disputeranno la coppa dalle ... Leggi su ecodibergamo

