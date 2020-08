Briatore e il coronavirus, il marito di Virginia Raggi: “Non ce n’è prostatite” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il marito di Virginia Raggi, Andrea Severini, attacca Flavio Briatore con uno sfottò pubblicato sul proprio account Instagram. Il congiunto del sindaco di Roma ha infatti postato la ormai celebre immagine della donna che nella spiaggia palermitana di Mondello dichiarò “Non ce n’è coviddi”, con una didascalia leggermente modificata per l’occasione, vale a dire “Non ce n’è prostatite”, chiaro riferimento a quanto dichiarato dal noto imprenditore, che ha spiegato come il suo ricovero fosse per un problema alla prostata e non per coronavirus e che la positività sia arrivata una volta entrato in ospedale. Leggi su sportface

