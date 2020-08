Vicenza, segnalato un caso di Dengue: “Focolaio autoctono” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Laboratorio di Microbiologia di Padova spiega che la Dengue è stata riscontrata in un paziente 54enne residente nel comune di Montecchio Maggiore (Vicenza). Il Laboratorio di Microbiologia di Padova ha appena segnalato un nuovo caso di Dengue. La malattia è stata riscontrata in un uomo di 54 anni residente nel comune di Montecchio Maggiore … L'articolo Vicenza, segnalato un caso di Dengue: “Focolaio autoctono” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Il 14 settembre anche nelle scuole vicentine suonerà la campanella per l'avvio delle lezioni. Ma per sentirla a scuola ci si deve arrivare. Qui si inserisce il nodo del trasporto scolastico che in que ...